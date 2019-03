Anonymes Internet Das Darknet – mehr als ein Ort für Pädophile und Waffenhändler

Die Skepsis unter den Zuhörern ist groß nach dem Vortrag in Magdeburg. Ein Mann spricht sogar von einer "Werbeveranstaltung für das Darknet". Er könne nicht verstehen, warum die Volkshochschule und die Landeszentrale für politische Bildung dem Thema in dieser Form Raum geben würden. Am Ende, so antwortet Mey, vor allem aus einem Grund: "Es kursieren viele Mythen über das Darknet. Alles Schlimme, was im Netz passiert, passiert ja angeblich dort." Doch das sei ein Vorurteil.