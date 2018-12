Wer sich zum Beispiel zum Physiotherapeuten (Symbolbild) ausbilden lässt, muss an privaten Schulen ein Schulgeld zahlen. Das soll bald der Vergangenheit angehören. Bildrechte: IMAGO

Es geht wie so oft um fehlende Fachkräfte, auch im Gesundheitswesen. In einer immer älter werdenden Gesellschaft braucht es Menschen, die andere pflegen – und die Krankheiten im besten Fall vorbeugen. Und damit sind in diesem Fall nicht Ärzte gemeint. Nein. Es geht um Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Masseure, pharmazeutisch-technische Assistentinnen, Logopäden, Podologen. Man könnte diese Liste fortsetzen.

Sozialministerin Petra Grimm-Benne will das Schulgeld abschaffen. Bildrechte: IMAGO Das Problem: Wer sich in einem der genannten Berufe ausbilden lassen möchte, der muss im schlechtesten Fall dafür zahlen – sogenanntes Schulgeld nämlich. Sachsen-Anhalt würde dieses Schulgeld lieber gestern als heute abschaffen. So jedenfalls war der Tenor am Mittwoch bei einer Debatte im Landtag. Da warb die SPD dafür, das Schulgeld vorzeitig zu streichen. Und erntete Zustimmung von allen anderen Fraktionen.



SPD-Fraktionschefin Katja Pähle sagte, der Fachkräftemangel mache es nötig, die berufliche Ausbildung in Gesundheitsberufen attraktiver zu machen. Dieser Meinung ist auch Sozialministerin Petra Grimm-Benne. Die SPD-Politikerin sagte im Landtag, sie sei ebenfalls für eine Abschaffung des Schulgelds. "Wir brauchen Fachkräfte. Und wir dürfen nicht riskieren, dass das Schulgeld Menschen davon abhält, so einen Beruf zu ergreifen."

Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie: Jeder zweite Azubi zahlt Wie viele Menschen, die sich in Gesundheitsberufen ausbilden lassen, zahlen aktuell Schulgeld? Endgültige Zahlen gibt es noch nicht, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne am Mittwoch im Landtag. Das werde gerade in ihrem Ministerium ausgerechnet, erklärte sie. Aber: Von den 400 Physiotherapie-Azubis im abgelaufenen Schuljahr hätten mehr als die Hälfte eine Privatschule besucht und seien damit zur Kasse gebeten worden. Bei den 180 Ergotherapeuten in Ausbildung habe ebenfalls die Hälfte Schulgeld zahlen müssen.



Von den 40 Logopäden in Ausbildung habe jeder Zweite Schulgeld zahlen müssen.

Nicht jeder Azubi zahlt Schulgeld

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht jeder Auszubildende in den genannten Berufen Schulgeld zahlen muss. Das Geld wird nur an privaten Schulen verlangt, mehrere Hundert Euro monatlich fallen da mitunter an. Laut AfD-Gesundheitspolitiker Ulrich Siegmund muss mancher Auszubildende bis zu 600 Euro im Monat zahlen, im Schnitt liege das Schulgeld zwischen 200 und 250 Euro.

Auch in der Ausbildung zum Erzieher wird an Privatschulen ein Schulgeld fällig. (Archivfoto) Bildrechte: colourbox Trotzdem: Ohne die privaten Schulen geht es nicht – vor allem, weil es an den staatlichen Berufsschulen schlicht an Plätzen fehlt. Darauf verwies auch CDU-Sozialpolitiker Tobias Krull. Das Schulgeld 2020 abzuschaffen, das sei eine gute Sache, sagte Krull. Nur: Es brauche Ideen, wie die Ausbildung dann finanziert werde. Im Frühjahr dieses Jahres hatte das Bildungsministerium auf MDR-Anfrage mitgeteilt, dass eine vorzeitige Abschaffung des Schulgelds bis zu drei Millionen Euro kosten könnte.



Es geht also – wie so oft – ums Geld. Aber: Nicht nur. Die Grünen jedenfalls wollen auch erreichen, dass Gesundheitsberufe insgesamt weiterentwickelt werden. Fraktionschefin Cornelia Lüddemann sprach im Parlament von einer "Akademisierung der Gesundheitsberufe", die nötig sei. Dass die Zeiten sich geändert haben, darauf machte auch Doreen Hildebrandt (Die Linke) aufmerksam. Während vor 20 Jahren im Mittelpunkt gestanden habe, Krankheiten zu behandeln, gehe es heute viel stärker um Prävention, sagte sie. "Nichtärztliche Heilberufe" hätten an Bedeutung gewonnen, erklärte Hildebrandt.

Finanzierung mit Hilfe des Bundes?