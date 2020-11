Sebastian Striegel, innenpolitischer Sprecher der Grünen Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Deren innenpolitischer Sprecher, Sebastian Striegel, sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag: "Wir haben hier die Herausforderung, dass Polizistinnen und Polizisten sich offensichtlich sich nur anonym an die Öffentlichkeit wenden." Derzeit hätten sie nicht das Vertrauen, Probleme über den Dienstweg anzusprechen, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Ein unabhängiger Beauftragter würde Abhilfe schaffen, so Striegel. Nur so könnten die deutlichen Missstände in der Polizei auch strukturell aufgeklärt werden.



Nach dem Vorbild Großbritanniens und der skandinavischen Länder solle die Position beim Parlament angesiedelt sein. Bevor man über eine Besetzung nachdenken könne, müsse aber erst die gesetzliche Grundlage geschaffen werden. Striegel: "Die neue Behörde muss auch Ermittlungskompetenzen bekommen, damit sie auch tatsächlich Dinge aufklären kann."