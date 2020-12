Debatte um Anpassung des Rundfunkbeitrags CDU in Sachsen-Anhalt bleibt beim Nein – Rundfunkstaatsvertrag sollte neu verhandelt werden

In Sachsen-Anhalt gibt es Streit um die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Die CDU will dem nicht zustimmen, Grüne und SPD sehen dadurch die Zusammenarbeit in der Koalition gefährdet. Am Dienstagmorgen hatte die CDU-Fraktion darüber beraten und beschlossen, bei ihrem Nein zur Beitragserhöhung zu bleiben.