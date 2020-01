In Magdeburg protestieren am Samstagabend etwa 400 Menschen gegen Populismus, Rassismus und Sexismus. Zu der Demo hatte der Studierendenrat Magdeburg aufgerufen. Die Demonstranten zogen am späten Nachmittag vom Hasselbachplatz durch die Halberstädter Straße.

Hintergrund der Demo: Die AfD hat am Samstagabend in Magdeburg zu einer Veranstaltung geladen. Auch der Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke und Andreas Kalbitz, AfD-Landeschef von Brandenburg, nahmen teil. Beide gehören zum sogenannten "Flügel", einer Gruppe innerhalb der AfD am äußersten rechten Rand. Der "Flügel" gilt als völkisch und nationalistisch. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat den "Flügel" als Verdachtsfall für rechtsextremistische Bestrebungen eingestuft.

1.200 Gegendemonstranten am Freitag in Salzwedel

Am Freitag haben etwa 1.200 Menschen in Salzwedel gegen Faschismus demonstriert. Bildrechte: MDR/Johanna Honsberg Bereits am Freitag demonstrierten in Salzwedel laut Reportern von MDR SACHSEN-ANHALT mehr als 1.200 Menschen gegen eine AfD-Veranstaltung, bei der ebenfalls Höcke und Kalbitz auftraten. Laut Polizei verlief der Gegenprotest friedlich. Vom Bahnhof her führte der Protestzug vor das Veranstaltungsgebäude und blockierte dort die Zugänge. Die Demonstranten riefen "Alle zusammen gegen den Faschismus" vor der Halle.

Die AfD-Veranstaltung mit etwa 400 Besuchern begann wegen der Blockade mit 20 Minuten Verspätung, zunächst ohne Höcke und Kalbitz. Diese trafen weitere 20 Minuten später ein. Die Polizei widersprach Berichten der AfD, denen zufolge Höckes Auto von Vermummten über Stunden festgesetzt wurde.