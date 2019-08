In keinem Bundesland ist die Chance so groß, bei einem Verkehrsunfall zu sterben, wie in Sachsen-Anhalt. 64 Menschen sind im vergangenen Halbjahr auf den Straßen des Landes tödlich verunglückt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das entspricht einer Quote von 29 Verkehrstoten auf eine Million Einwohner.