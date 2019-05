Lischka: "Sachsen-Anhalts Stimme im EU-Parlament ist nun deutlich geschwächt." Bildrechte: MDR/Anja Schlender

Sachsen-Anhalts SPD-Parteichef Burkhard Lischka sagte MDR SACHSEN-ANHALT, Lietz habe einen großartigen Wahlkampf geleistet. Umso schmerzlicher sei nun das bundesweite Ergebnis. Angesprochen auf die Zukunft von Lietz sagte Lischka: "Er ist ein ganz toller, authentischer Politiker und die SPD in Sachsen-Anhalt wird ihn auch weiter brauchen."



Die Stimme Sachsen-Anhalts sei im Europaparlament nun deutlich geschwächt, so Lischka weiter. Die beiden bisherigen Europa-Abgeordneten hätten sich dort für die Interessen des Landes eingesetzt, viel Geld akquiriert. Das werde künftig deutlich schwieriger.



Inhaltlich muss sich die SPD aus Sicht von Lischka modernisieren. "Wir wirken gerade für junge Leute ein bisschen wie der angestaubte Betriebsrat Deutschlands", sagte er. Gerade in der Gruppe der Unter-Dreißigjährigen hätten die Sozialdemokraten "rein gar nichts zu melden, wie die CDU auch nicht." Dabei mache die SPD viel – vom Gute-Kita-Gesetz bis zur Grundrente. Das reiche aber nicht, um Wähler in Größenordnungen zu mobilisieren.