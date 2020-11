Eltern müssen in Sachsen-Anhalt künftig einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie ihre Kinder in die Kita bringen oder abholen. Das sehen neue Corona-Schutzregeln vor, die das Gesundheitsministerium am Dienstag in Magdeburg veröffentlicht hat. Demnach müssen Eltern und andere Besucher in den Einrichtungen Masken tragen, um Kinder und Personal zu schützen. In allen Räumen, in denen Kinder betreut werden, muss drei Mal pro Stunde für mindestens fünf Minuten gelüftet werden. Einige dieser Regeln werden bereits in den Betreuungseinrichtungen umgesetzt. Kinder, die normale Erkältungssymptome haben, dürfen weiter betreut werden.