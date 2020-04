Home-Office heißt es derzeit auch für Sachsen-Anhalts angehende Richter. Erst am 1. März hat ihr Referendariat begonnen. Doch bevor es so richtig los gehen kann, schlägt das Coronavirus zu. Normalerweise beginnt das zweijährige Referendariat mit einer Zivilstation. Für insgesamt vier Monate werden die angehenden Richter praktisch an einem Land- oder Amtsgericht ausgebildet. Doch kurz vor dem Ende der dreiwöchigen Einführungsphase, werden Ausgangsbeschränkungen und Kontaktsperre verhängt.

Richter Christian Konert unterrichtet seine Arbeitsgemeinschaft nun digital. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Donnerstag hatte ich den letzten Unterricht, Freitag war ich in einer Verhandlung in Stendal und da zeichnete sich ja so langsam ab, dass die ganze Geschichte mit dem Virus problematischer wird," erzählt Richter Christian Konert, der die theoretische Ausbildung am Landgericht Magdeburg übernimmt. Seine unkomplizierte Lösung: Die Arbeitsgemeinschaft der neuen Referendare trifft sich jetzt digital per Videochat.

Theorieunterricht im Wohnzimmer

Urteile als Zivilrichter schreiben – die Grundlagen dafür kann Christian Konert auch vom Wohnzimmer aus vermitteln. "Grundsätzlich: Ich bespreche das Gleiche. Ich habe auch die selben Möglichkeiten. Ich kann ein Tafelbild erstellen und die Referendare sehen, wie ich dazu komme", so der Richter. Statt in einem Seminarraum findet der Unterricht jetzt einmal pro Woche online statt. Jeden Montag von 9 Uhr bis teilweise 15 Uhr. Referendarin Anna Katharina Wilke ist froh, dass ihr Theorieunterricht so weitergeht. Videochat und Unterrichtsmaterial – so sieht es aus, wenn die Arbeitsgemeinschaft derzeit lernt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ersetzen könne der Videochat die eigentlichen Arbeitsgemeinschaften aber nur bedingt. Gestik und Mimik, der gemeinsame fragende Blick in die Runde, wenn mal etwas nicht verstanden wird – all das fehlt. "Das ist ja teilweise so ein bisschen wie Fernsehgucken. Man guckt sich die Folien an, die nacheinander ablaufen und ich glaube, da schweift man doch eher ab als im persönlichen Gespräch," sagt die 26-Jährige.

Was fehlt ist Praxis

Doch für Referendare wie Anna Katharina Wilke gibt es derzeit ein viel größeres Problem als eingeschränkte Kommunikation beim Gruppen-Videochat. Da an vielen Gerichten nicht zwingend notwendige Verhandlungen verschoben werden, fehlt ein erheblicher Teil der Praxis. "Also am Gericht beim Einzelausbilder, dass man in die Verhandlung mit reingeht, die vielleicht auch selber leitet, eine Beweisaufnahme anfertig – da entsteht schon ein Nachteil, wenn das für mehrere Wochen ausfällt", erklärt Anna Katharina Wilke.

Anna Katharina Wilke befürchtet, dass ihrer Ausbildung Praxis fehlt, wenn die Pandemie noch länger anhält. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Natürlich können sie auch zu Hause Akten bearbeiten. Doch das ersetzt nicht die praktische Zeit vor Ort. Fest steht: Bis Mitte April wird sich an der Situation erst einmal nichts ändern. Auch Ausbilder Christian Konert, der Richter am Amtsgericht Aschersleben ist, hat all seine Verhandlungen verschoben. Er wird erst einmal weiter ausschließlich digital vom Wohnzimmer unterrichten. Immerhin: Sein Angebot ist mittlerweile auch für die Referendare der anderen Landgerichte offen. Damit ihnen – zumindest was die Theorie betrifft – kein Nachteil entsteht.