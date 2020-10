Nach Absprache mit der Bundesregierung Diskos in Sachsen-Anhalt öffnen doch nicht

Diskotheken und Clubs in Sachsen-Anhalt dürfen doch nicht wie geplant am 01. November öffnen. Das berichtet eine MDR SACHSEN-ANHALT-Reporterin aus dem Landtag. Laut Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ist die Entscheidung auch ein Ergebnis des Gesprächs am Mittwoch mit Bundeskanzlerin Merkel. Noch unklar ist, inwieweit Betreiberinnen und Betreiber finanziell entschädigt werden können.