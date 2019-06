Scheinbar manipulierte Wetterkarte der Tagesschau Kritik an Bildungsminister von Sachsen-Anhalt nach AfD-Post

Die AfD hat der Tagesschau in einem Social-Media-Post vorgehalten, Wettervisualisierungen manipulierend einzusetzen – und Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner greift das Thema auf. Der CDU-Politiker hatte in einem Tweet gefragt: "Warum wurden eigentlich die Wetterkarten von grün auf glutrot, bei selben Temperaturen, umgestellt? Das geistert ja gerade durch das Netz." Die FDP Magdeburg schrieb sogar von "optischem Framing" . Der Tweet ist aber inzwischen nicht mehr online.

Was war geschehen? In einem Facebook-Post der AfD Landau vergleicht die Partei zwei Wettergrafiken aus unterschiedlichen Jahren. Eine teils dunkelrot eingefärbte Wetterkarte von 2019 und eine grün gefärbte aus dem Jahr 2009 bei ähnlichen Temperaturen. In dem Post wird behauptet, die öffentlich-rechtlichen Sender würden in das "Horn der Grünen blasen" und die neue Karte, also die dunkelrote signalisiere dem Zuschauer, dass er verbrennen werde. Dabei werden völlig unterschiedliche Karte miteinander verglichen, die nichts Vergleichbares zeigen – einmal die Temperaturenkarte und einmal die Wettervorschau der nächsten Tage – und schon immer anders visualisiert wurden. Trotz dieser offensichtlichen Falschbehauptung wurde der Post von dem Facebook-Profil der Partei noch nicht gelöscht.