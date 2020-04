Fragerunde mit Haseloff und Grimm-Benne Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt soll kommen

Am Dienstag wird das Kabinett der Landesregierung über eine Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt beraten. Das hat Ministerpräsident Reiner Haseloff in der Fernsehsendung "FAKT IST!" bei MDR SACHSEN-ANHALT gesagt. "Das Kabinett wird voraussichtlich eine Maskenpflicht für den ÖPNV und Geschäfte beschließen." Kommt der Beschluss, solle die Pflicht bereits ab Donnerstag gelten.

In Bezug auf weitere Lockerungen verwies der Ministerpräsident auf die hohe Zahl der Menschen in Sachsen-Anhalt, die zur Risikogruppe gehören. "Über 35 Prozent der hier lebenden Menschen sind gefährdet, weil sie vorbelastet sind." In Bayern seien es beispielsweise nur 24 Prozent. "Gäbe es die gleichen Infektionszahlen wie in Bayern, würde es hier ganz anders aussehen", so der Ministerpräsident. Man müsse sich deswegen vorsichtig voran tasten.