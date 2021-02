Diskussion im Landtag Gespräche für ein Magdeburger "Großkrankenhaus" nehmen Fahrt auf

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Das Universitätsklinikum und das Städtische Klinikum in Magdeburg wollen zusammengehen. So soll das Aus eines der beiden Häuser verhindert werden. Der Plan hat viele Unterstützer in der Stadt- und Landespolitik. Nur von einer "Fusion" will niemand sprechen. Denn die hätte schwere Konsequenzen bis in den Süden Sachsen-Anhalts.