Allerdings sind die Ideen nicht völlig neu, es gab bereits ähnliche Förderprogramme. Etwa das Projekt "Stabilisierung durch Teilhabe am Arbeitsleben": Dabei begleiten Betreuer Menschen bei den ersten Schritten zurück auf den Arbeitsmarkt. Auch der Direktor der Landesarbeitsagentur, Kay Senius, unterstützt den Plan vom sozialen Arbeitsmarkt: "Wir wissen, dass es im gesellschaftlichen Raum, in den Vereinen, Gemeinden etc., viele Tätigkeitsfelder gibt, die von Langzeitarbeitslosen im Endeffekt verrichtet werden könnten." Das gelte es in einem Konzept "sozialer Arbeitsmarkt" umzusetzen und auszufinanzieren.