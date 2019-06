Der Koalitionsstreit zum "Grünen Band" in Sachsen-Anhalt ist beendet. Die Regierungsparteien SPD, CDU und Grüne haben sich auf einen Gesetzentwurf verständigt. Der ehemalige innerdeutsche Grenzstreifen soll nun wie in Thüringen zum Naturmonument erklärt werden.

Die CDU hatte befürchtet, dass Landwirte am Grünen Band durch die Naturschutzvorgaben enteignet werden könnten . CDU-Fraktionschef Siegfried Borgwardt sagte, eine rechtliche Überprüfung habe aber nun ergeben, dass das ausgeschlossen sei. Das hatten zuvor auch Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Demnach ist in den Landkreisen Stendal, Salzwedel und Börde kein Landwirt von einem solchen Szenario betroffen.

Bleibt die Einigkeit der Regierungsspitzen bestehen, könnte es bald ein Gesetz zum Grünen Band geben (Archivbild). Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Gesetzentwurf soll in der kommenden Landtagssitzung in den Landtag eingebracht werden. Am 9. November, dem Tag der Grenzöffnung vor 30 Jahren, soll das "Grüne Band" schließlich als Nationales Naturmonument ausgewiesen werden.



Katja Pähle, Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, sieht in dem Grünen Band nicht nur eine ökologische Bereicherung, sondern vor allem auch einen "geeigneten Ort für Erinnerungskultur und Aufklärung über Verfolgung, Teilung und ihre Überwindung".



Auch Cornelia Lüddemann, Vorsitzende der Landtagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, sieht mit der Ernennung des Grünen Bandes zum Naturmonument die Möglichkeit, Erinnerungskultur und die "Bewahrung eines ökologischen Schatzes" zu verbinden. Aus dem Todesstreifen sei eine Lebenslinie geworden. Das sei 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ein wichtiges Signal für die Menschen vor Ort, so Lüddemann.