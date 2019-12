Einschätzung Möritz geht – die Probleme bei der CDU bleiben

Seit brisante Details über eine rechtsextreme Vergangenheit von Kommunalpolitiker Robert Möritz bekannt wurden, rumort es in der CDU. Die Personalie belastet auch die Koalition in Sachsen Anhalt. Möritz beteuerte, er sei geläutert. Die Frage, ob das glaubwürdig ist, blieb. In jedem Fall hat die Debatte um die Personalie die Koalition in Sachsen-Anhalt auf eine weitere Probe gestellt.