Sachsen-Anhalts Finanzminister hat die Reißleine gezogen. André Schröder hat sich von seiner Büroleiterin im Einvernehmen getrennt. Sie werde künftig an einer anderen Stelle in seinem Haus tätig sein, heißt es.

Die Frau war in den letzten Tagen gleich mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Die enge Mitarbeiterin des Ministers hatte ihren Chef unlängst auf einer Dienstreise nach Amerika begleitet. Sie selbst war es, die von einem gemeinsamen Abstecher mit Schröder auf den New Yorker Time-Square Bilder ins Netz stellte, die von heimischen CDU-Kreisen süffisant fragend mit dem Begriff "Lustreise?" kommentiert wurden.

Nicht nur die Reise sorgt für Gesprächsstoff

MDR-Politikredakteur Ronald Neuschulz Bildrechte: MDR/Fabian Frenzel Die Fotos provozierten Fragen: Auch die, warum die Büroleiterin bei besagter Flugreise in der Business- und nicht in der preiswerteren Economy-Class unterwegs war. Nach Ansicht des Rechnungshofes hätte die auf Landeskosten reisende Ministerbegleitung die preiswertere Kategorie wählen müssen.



Der Minister selbst ist da anderer Auffassung. Er stellte sich zunächst hinter seine Mitarbeiterin. Mittlerweile allerdings wurde bekannt, dass die Büroleiterin auch bei der Vergabe der im Ministerium begehrten Mitarbeiterparkplätze sehr gut weg gekommen sein soll. Für Gesprächsstoff, in und außerhalb des Finanzministeriums, sorgt auch eine nicht gerade preiswerte Weiterbildung der nun Abberufenen. Die Kosten für die zweitägige Fortbildung: stattliche 3.379 Euro.

Keine Rückendeckung für Schröder

Allerdings: USA-Reise, Mitarbeiterparkplatz, Seminar – für all das gab es Rückendeckung durch die Hausspitze. In der Summe jedoch scheint es nun für die gefühlte Sonderbehandlung der Büroleiterin, sowohl im Finanzministerium selbst wie auch in der CDU-Fraktion, wenig Verständnis zu geben.

Für André Schröder selbst war erkennbare öffentliche Rückendeckung in den letzten Tagen kaum auszumachen. Vor allem das muss dem Finanzminister zu denken geben. Die Versetzung seiner Büroleiterin dürfte auch der Versuch eines Befreiungsschlages sein, um nicht selbst in einen Strudel von Rücktrittsforderungen zu geraten.

Mehr zum Thema