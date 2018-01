Einschätzung Entscheidung mit Signalcharakter

Die Jusos hatten einen spontanen Antrag gegen die GroKo gestellt und durchgesetzt. Die SPD Sachsen-Anhalt hat sich offiziell gegen eine erneute Große Koalition ausgesprochen. War das ein erster echter Stimmungstest der Basis?

Ja. Und zwar einer mit Signalcharakter. Eine Mehrheit von nur einem Delegierten stimmte gegen die Groko: Es gab 52 Ja- und 51 Nein-Stimmen. Und das, obwohl die Mehrzahl der Funktionsträger vom Landeschef, über die Fraktionsvorsitzende bis zum Wirtschaftsminister dafür warben, erst mal die Koalitionsverhandlungen abzuwarten und den Prozess nicht ohne Not zu stoppen. Damit ist Sachsen-Anhalt nach Thüringen bereits der zweite Landesverband, der SPD-Chef Schulz die Gefolgschaft verweigert.

Der Antrag der Jusos gegen die Große Koalition. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Allerdings hat dieses Votum keine bindende Wirkung. Erst der Sonderparteitag der Bundes-SPD am 21. Januar wird darüber entscheiden, ob die SPD offiziell in Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU einsteigt. Dort werden auch 7 Sozialdemokraten aus Sachsen-Anhalt mit abstimmen. Die haben aber kein großes Gewicht: Unser Land stellt nur 1 Prozent der Delegierten dort.

Mit großem Interesse war der Auftritt von Außenminister Sigmar Gabriel erwartet worden. Es hieß im Vorfeld, die SPD-Führung wolle ihre Basis auf GroKo-Kurs bringen. Wie kam Gabriels Auftritt an?

Es war, wie zu erwarten, der große Auftritt. Als Gabriel den Saal betrat, stoppte er kurz den bereits laufenden Parteitag. Das Medieninteresse war enorm. Alle großen TV-Sender hatten ihre Kamerateams geschickt; Reporter von Spiegel, Zeit und Deutschlandradio warteten gespannt auf das erste Aufeinandertreffen von Bundes-SPD und der Parteibasis eines Landesverbandes.

Die Rede Sigmar Gabriels in Wernigerode. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Nach dem ersten Blitzlichtgewitter sprach Gabriel konzentriert zu den Genossen aus Sachsen-Anhalt. Und spielte erst einmal ganz geschickt die regionale Verständnis-Karte: Immerhin sei er ja, dank seiner Frau, die aus Magdeburg stammt, ein "Beute-Ossi". Auch mit der Idee, sich als prominenter Pate für neu gegründete Ortsverbände zur Verfügung zu stellen, sammelte er erstmal Sympatiepunkte bei den Delegierten.

Doch dann warb er ernst und staatstragend für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union. Das Sondierungspapier nannte er ein "sehr gutes Ergebnis". Auffallend war aber, dass es keine flammende Überzeugungsrede war. "Wir sollten nicht so tun, als sei das alles super oder als sei das alles schlecht", sagte er. Und er bekannte sich zu einer offenen Diskussion. Die Parteispitze müsse Vertrauen in die einfachen Parteimitglieder haben, die nach Koalitionsverhandlungen über eine SPD-Regierungsbeteiligung entscheiden müssten.

Gabriels Botschaft: "Sozialdemokraten dürfen nie Angst haben, nicht vorm Regieren und nicht vor Neuwahlen". Schnelle Beschlüsse gegen die Koalitionsverhandlungen seien deshalb nicht sinnvoll.

Wer ist Karsten Kiesant? Karsten Kiesant leitet das Politik-Ressort bei MDR SACHSEN-ANHALT. Er hat den Parteitag der SPD vom 12. - 13. Januar in Wernigerode vor Ort beobachtet und die Stimmung eingefangen.

Wie hat die Parteibasis darauf reagiert?

Gabriels Appell hielt viele Delegierte nicht davon ab, in klaren Worten das Berliner Sondierungsergebnis zu kritisieren. Besonders emotional wurde es, als sich Florian Lüdtke, ein Juso aus dem Jerichower Land, direkt an Gabriel wandte. Er sei einfach dagegen, die SPD zum "Steigbügelhalter einer schwarzen Regierung" zu machen.

Die Botschaft der Jusos in Wernigerode war eindeutig. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Er könne im Sondierungsergebnis keine sozialdemokratischen Positionen erkennen. Keine Bürgerversicherung, Absage an die Klimaziele, Einschränkungen des Grundrechts auf Asyl – all das könne er nicht mittragen. Eine große Koalition stärke den politischen Populismus und damit letzten Endes auch den rechten Rand, so sieht es nicht nur dieser Juso.

Gabriel reagierte darauf direkt und hielt spontan eine zweite, sehr emotionale Rede. Dabei forderte er von den Genossen mehr Realismus: "Seit der Wahlniederlage diskutieren wir zum Beispiel nicht ernsthaft die Frage der Flüchtlinge", so Gabriel. Doch die Menschen erwarteten Lösungen; das Signal, dass keiner im Land vergessen werde. Integration koste Kraft und Geld, deshalb seien auch klare Regeln bei der Migration nötig.

Auf dem Parteitag wurde auch SPD-Landeschef Burkhard Lischka wurde mit 97 Prozent der Stimmen für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Was bedeutet dieses Ergebnis?

Danach sagte er spontan, er sei ganz froh, dass es nicht 100 Prozent geworden seien. Ein selbstironischer Verweis auf Martin Schulz, der im März 2017 mit diesem Wert zum SPD-Chef gewählt wurde? Wie es danach mit Schulz weiterging, ist bekannt.

Derzeit ist Lischka in der Landes-Partei unangefochten. Vom Retter in der Not ist er zum geachteten und gut vernetzten Parteichef gereift, dem sichtbar Sympathien entgegenschlagen. Eigentlich wollte er sich wieder voll auf die Arbeit im Bundestag konzentrieren, aber ein geeigneter Nachfolger ist derzeit nicht in Sicht. Also weiß die Landespartei, was sie an ihm hat.

Damit hat er auch das Mandat, die SPD in der Landespolitik in politisch schwierigen Zeiten strategisch so zu führen, wie er es heute angekündigt hat: Die Partei will raus aus der Sandwich-Position in einer zerstrittenen Kenia-Koalition, eingeklemmt zwischen CDU und Grünen. Man müsse die eigenen Erfolge in der Sozial- und Wirtschaftspolitik besser verkaufen. Kernig ist Lischkas Ansage an die Christdemokraten: Ministerpräsident Haseloff sei "in vieler Hinsicht ein Verwalter", seine "Minister fahren viel zu häufig auf Sicht". Und CDU-Abgeordneten im Landtag, die mit der AfD abstimmen, stellte er eine Art Ultimatum: "Es gibt eine Schmerzgrenze, auf die sich die Union gefährlich nahe zubewegt. darüber sollten sich alle im Klaren sein."

