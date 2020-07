Einstweilige Verfügung Sozialministerin Grimm-Benne drohen bei Ameos-Äußerungen Strafen

Die Geschäftsführung von Ameos erklärte in einer Pressemitteilung, der Konzern arbeite gemeinnützig und setze sämtliche Überschüsse zur Verbesserung der Patientenversorgung und der Personalausstattung ein. Die Ameos Gruppe mit Sitz in der Schweiz betreibt in Sachsen-Anhalt die Krankenhäuser in Aschersleben-Staßfurt, Bernburg, Schönebeck und Haldensleben.