Lehmann sagte wörtlich: "Das ist typisch für rot-grünes Berlin. In all diesen Fällen kann man symbolisch sagen, Sie alle von den bremsenden Altparteien, gucken Sie mal auf Ihre Hände, haben politisch, symbolisch Blut daran kleben von den getöteten Opfern in Deutschland in den letzten Jahren. Genau so ist das." Lehmann hatte zuvor in Anlehnung an eine kritisierte Sendung des Kinderkanals (Kika) gesagt, der Sender solle "eventuell auch in Ficki-Ficki-Anleitungs-TV" umbenannt werden.



Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch (CDU) unterbrach die Landtagssitzung. Sie kündigte an, eine Sitzung des Ältestenrates einzuberufen. Auf Widerworte im Saal entgegnete Brakebusch, sie habe das Hausrecht im Landtag. Nach eineinhalb Stunden Unterbrechung setzte Brakebusch die Landtagssitzung fort. Sie sagte, es sei unumgänglich gewesen, die Sitzung zu unterbrechen. "Eine ordnungsgemäße Verhandlung war nicht mehr möglich."