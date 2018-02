Nach Eklat im Landtag Mittelstädt weist Kritik zurück

Sachsen-Anhalts Landtagsvizepräsident Willi Mittelstädt (AfD) hat Kritik an seiner Sitzungsleitung zurückgewiesen. Mittelstädt sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag, man habe sich im Landtagspräsidium darauf verständigt, persönliche Beleidigungen im Landtag zu unterbinden. Eine Beleidigung habe er in der umstrittenen Rede des AfD-Abgeordneten Mario Lehmann vergangene Woche aber nicht erkennen können.

Nach der Rede von Mario Lehmann verließen Abgeordnete den Saal. Bildrechte: IMAGO Die Grünen hatten zu Wochenbeginn ins Gespräch gebracht, Mittelstädt von seinem Posten als Landtagsvize abzuwählen. Mittelstädt sagte dazu, der Vorschlag werde seiner Meinung nach keinen Konsens im Parlament finden. Es gehe "erst einmal weiter". Er erklärte weiter, von ihm werde immer wieder gefordert, Ordnungsrufe auszusprechen. "Ich werde aber immer nur angehalten, diese Ordnungsrufe gegenüber AfD-Abgeordneten zu machen. Keiner hat bislang verlangt, dass das auch gegenüber anderen Fraktionen gemacht wird." Der Politiker verwies darauf, dass die Rede von Mario Lehmann von den anderen Fraktionen gestört worden sei. Er habe versucht, die Lage zu beruhigen, in dem er mit der Glocke geklingelt und das Parlament zu mehr Disziplin aufgerufen habe – auch seine eigene Fraktion, wie Mittelstädt betonte.

Streit nach umstrittener Rede

Hintergrund ist ein Streit in der Landtagssitzung am vergangenen Freitag. Der AfD-Abgeordnete Mario Lehmann hatte im Plenum davon gesprochen, dass an den Händen der übrigen Abgeordneten "politisch und symbolisch Blut klebt". Auch hatte er vorgeschlagen, den Kinderkanal (KiKa) in Anlehnung an eine Serie in "Ficki-Ficki-Anleitungs-TV" umzubenennen. Landtagsvize Willi Mittelstädt von der AfD, der die Sitzung zu diesem Zeitpunkt leitete, war nach Meinung anderer Parlamentarier zu zögerlich eingeschritten. Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken hatten daraufhin den Plenarsaal verlassen, Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch von der CDU berief eine Sitzung des Ältestenrates ein. Die Landtagssitzung wurde für eineinhalb Stunden unterbrochen.

André Poggenburg hält Lehmanns Äußerungen für angemessen. Bildrechte: dpa Der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag, André Poggenburg, verwies am Freitag darauf, dass die Formulierungen Lehmanns bundesweit in der Vergangenheit auch von anderen Parteien wie der Linken genutzt worden seien. Poggenburg erklärte, die Formulierung sei ein "völlig geläufiger Begriff im politischen Diskurs". Der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Robert Farle, sagte, Mario Lehmann habe für seine Verhältnisse eine sachliche Rede gehalten. "Es gab keine Hetz- oder Hassrede gegen Flüchtlinge allgemein", so Farle. Lehmann habe sich lediglich gegen einen Missbrauch des Asylsystems ausgesprochen.

