Nutzer sehen darin keine Aufgabe der Schule

Das ist den Grünen zu unverbindlich. "Für ältere Schülerinnen und Schüler muss Verkehrserziehung dringend verpflichtend an ein Schulfach gekoppelt werden", sagte Lüddemann. Sicheres Verhalten an Haltestellen, mit Fahrrad oder E-Scooter sei gerade auch für Jugendliche sehr wichtig. "Und die muss ich dort abholen, wo sie sind – an den Schulen", sagte Lüddemann.

In einer Umfrage äußerten sich Nutzer von MDR SACHSEN-ANHALT eher skeptisch zu den Forderungen. Man solle lieber erst einmal schauen, dass der reguläre Stoff unterrichtet werden könnte, schreibt eine Nutzerin. Es würden zu viele Stunden wegen des Lehrermangels ausfallen. "Mein Sohn kommt in die 3. Klasse und hat noch nie das Fach Musik gehabt, weil es einfach keinen Lehrer dafür gibt", so die Nutzerin. Ein anderer Nutzer schreibt, dass der Umgang mit E-Scootern eher Aufgabe der Erziehung sei: "Immer wieder schön zu lesen, was die Schulen alles Richten sollen." Rücksicht zu vermitteln, sei Aufgabe der Eltern. Und eine weitere Leserin schlägt vor, Kinder in den Ferien in Verkehrserziehungs-Kurse zu schicken.

Neben der Polizei kooperieren auch zahlreiche andere Institutionen mit den Schulen, um Verkehrssicherheit zu trainieren. Dazu gehört neben dem Verkehrsclub ADAC etwa auch die Landesverkehrswacht.

Zwölf feste Verkehrsgärten in Sachsen-Anhalt

Kinder üben auf einem Verkehrsgarten das Verhalten im Straßenverkehr. Bildrechte: imago images / GlobalImagens Die Landesverkehrswacht hat in Sachsen-Anhalt 20 Ortsgruppen, in denen sich rund 500 Ehrenamtliche engagieren, wie Landesgeschäftsführer Jens Sondershausen sagte. Nicht nur Schulen können das Angebot nutzen, jedermann kann in den zwölf fest aufgebauten Verkehrsgärten im Land sein Verhalten im Straßenverkehr trainieren.



Einige Stationen, etwa in Oranienbaum-Wörlitz, haben den Angaben nach auch schon E-Scooter zum Trainieren im Angebot. Hinzu kommen 13 mobile Anlagen, die dort aufgebaut werden können, wo sie gebraucht werden, so Sondershausen. Von Einzelnen oder Familien werden die Möglichkeiten selten in Anspruch genommen. "Das kann auch daran liegen, dass dieses Angebot nicht so bekannt ist", räumte er ein.

Zahl der örtlichen Verkehrswachten sinkt

Die Schulen können mit der Landesverkehrswacht zusammenarbeiten, müssen aber nicht, wie Sondershausen betonte. Ein Problem sei, dass die Zahl der örtlichen Verkehrswachten seit Anfang der 1990er Jahre von rund 40 auf 20 gesunken sei. Neben Finanzierungsproblemen sei es auch schwierig, neue Ehrenamtliche zu finden. "Die Zeitfrage ist das Hauptproblem", sagte er. Verkehrserziehung an Vorschulen und Schulen sei meist vormittags, wenn die meisten Menschen arbeiten müssen.

Die Finanzierung wurde vom Land zuletzt verbessert, wie Grünen-Fraktionschefin Lüddemann sagte. Die Mittel für die Landesverkehrswacht wurden im Frühjahr von 550 000 auf 900 000 Euro aufgestockt. Das Plus soll komplett in den Ausbau der Jugendverkehrsschulen fließen, um neue Ausrüstung sowie Aufwandsentschädigungen für das Personal zu bezahlen. «Wir wünschen uns, dass flächendeckend Verkehrsgärten aufgebaut werden, die Schulen dann für Praxis- und Projekttage nutzen können», so Lüddemann.