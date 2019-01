Für Geringverdiener soll es in Sachsen-Anhalt bald weitere Entlastungen bei den Beiträgen für die Kita geben.

Für Geringverdiener soll es in Sachsen-Anhalt bald weitere Entlastungen bei den Beiträgen für die Kita geben.

In Sachsen-Anhalt sollen Eltern mit niedrigen und mittleren Einkommen bei der Kinderbetreuung entlastet werden. Das sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) MDR SACHSEN-ANHALT. Demnach werden derzeit Entlastungen bei den Gebühren geprüft. Eine generell kostenfreie Kita für alle Eltern lehnt Grimm-Benne aber ab. Es gebe auch viele Eltern mit guten Einkommen, die die Beiträge zahlen könnten.



Zum Jahreswechsel waren bei der Kinderbetreuung in Sachsen-Anhalt neue Regeln in Kraft getreten. Eltern bezahlen die Kita-Beiträge seitdem nur noch für das älteste Kind.