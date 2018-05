Untersuchung von Linksextremismus Umstrittene Enquete-Kommission nimmt Arbeit auf

Extremismus in Sachsen-Anhalt 2016 gab es 1.660 Fälle mit rechtsextremem, 281 mit linksextremem Hintergrund in Sachsen-Anhalt. Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zählt in Sachsen-Anhalt 1.400 Rechts- und 490 Linksextremisten.

Quelle: Ministerium für Inneres und Sport