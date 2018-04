Das Polizeirevier in Halberstadt wird kommende Woche Thema im Innenausschuss des Landtages sein. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant

Was ist da schiefgelaufen, hinter den roten Backsteinmauern des altehrwürdigen Polizeireviers Harz in Halberstadt? Wer gewinnt den "Krieg" zwischen leitenden Beamten dieser Behörde, von dem Lokalzeitungen und Insider berichten? Warum lässt Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) diesen Konflikt so lange laufen, bis es nur noch Verlierer zu geben scheint?

Diese brisanten Fragen werden am kommenden Donnerstag den Innenausschuss des Landtages beschäftigen – auf Antrag der innenpolitischen Sprecherin der Fraktion Die Linke, Henriette Quade. Gegenüber MDR SACHSEN-ANHALT begründet die Abgeordnete ihre Initiative so: "Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Polizisten, wenn sie sich untereinander anzeigen, und sich mit zum Teil sehr sehr schweren Vorwürfen überziehen, etwas grundsätzlich im Argen liegt. Und das müssen wir uns anschauen. Welche Ursachen das hat. Und wie man das auch abstellen kann."

Vorwürfe kommen aus eigenen Reihen

Henriette Quade (Die Linke) will sich im Innenausschuss des Landtags mit der Polizei in Halberstadt beschäftigen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ausgelöst hat Quades Aktion eine förmliche Beschwerde, die ein Polizist aus dem Harz an den Petitionsausschuss des Landtages geschickt hat und die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt. Darin bittet er das Parlament, "Vorkommnisse in der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt" prüfen zu lassen. Die Petition des Beamten ist das letzte Glied in einer ganzen Kette von teils anonymen, teils polizeiinternen Hinweisen über Probleme im Polizeirevier Harz, die seit Mitte des vergangenen Jahres unter anderem auch an das Innenministerium gerichtet wurden.

Bereits im Sommer 2017 machte bei verschiedenen Medien und den Landtagsfraktionen der Brief einer Gruppe "Anonyme Polizisten" die Runde: In dem fünfseitigen Schreiben, das MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt, wird dem Halberstädter Revierleiter unter anderem "Korruption- und Vetternwirtschaft" vorgeworfen. Er soll "engagierte Kollegen in den Krankenstand getrieben" haben. Hintergrund, so sagen Insider, war damals ein schwelender Konflikt zwischen dem Revierchef und Kripochef Sven Gratzik. Dieser war unter anderem auch für die Ermittlungsgruppe namens "Tadano" verantwortlich, die sich mit der Aufklärung des Diebstahls von Landmaschinen in Harz und Börde beschäftigte. Weitere Beschwerden folgten.

Ermittlungsgruppe "Tadano" ausgebremst?

Das Fass zum Überlaufen brachte im Frühsommer 2017 offenbar die Entscheidung des Revierleiters in Halberstadt, die dreiköpfige Ermittlungsgruppe "Tadano" zu stoppen. Zuvor hatte diese teils spektakuläre Ermittlungserfolge zu vermelden. Gestohlene Bau- und Landmaschinen und Räder im Gesamtwert von mehr als einer halben Million Euro spürten sie auf. Und erwarben sich damit das Vertrauen und den Respekt bei vielen Landwirten in der Harzregion, die verunsichert sind und seit Jahren wirtschaftlich unter den Folgen des gewerbsmäßigen Diebstahls von Landmaschinen leiden.

Trotzdem soll der Revierleiter Druck gemacht haben, die Ermittlungen zu beenden. Das ergibt sich aus Dokumenten mit Aussagen des Leiters der Ermittlungsgruppe, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegen. Seine Mitarbeiter wurden abgezogen und teilweise versetzt. Warum? Die Gründe liegen bisher im Dunkeln. Aus dem dafür zuständigen Innenministerium heißt es auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT lediglich, es werde "derzeit der hier in Rede stehende Sachverhalt im Zusammenhang mit der Auflösung der 'EG Tadano' aufgrund einer Beschwerde aufgearbeitet".

Beschwerden und eine Anzeige erhärten die Vorwürfe gegen den Leiter des Halberstädter Polizeireviers. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Strafanzeige gegen den Revierleiter

Doch der Konflikt im Revier Halberstadt könnte bald nicht nur das Parlament, sondern auch die Gerichte beschäftigen. Anfang März hat ein Kripobeamter bei der Staatsanwaltschaft Magdeburg Anzeige gegen den Revierleiter eingereicht. Mit einer langen Liste von Vorwürfen, die so heftig klingen, dass sie zum Politikum werden könnten, sollten sie sich auch nur teilweise bewahrheiten: vom "Verfolgen Unschuldiger" und "Körperverletzung im Amt" ist die Rede im Schriftsatz des Anwalts.

Die Anzeige ist auch deshalb brisant, weil durch die Ermittlungsakten viele polizeiinterne Details an die Öffentlichkeit gelangen könnten. Details, die ein düsteres Bild von der Personalführung eines hochgestellten Polizeibeamten zeichnen, dem in Halberstadt rund 300 Mitarbeiter unterstehen. Der Revierleiter selbst will sich auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT zu den Vorwürfen nicht äußern. Und aus dem Innenministerium heißt es:

Im Hinblick auf die Strafanzeige obliegt die Entscheidung zum weiteren Verfahren der Staatsanwaltschaft. Derzeit gibt es keine Veranlassung, gegen den Revierleiter dienstrechtliche Maßnahmen zu ergreifen. Innenministerium Sachsen-Anhalt

Konseqenzen gab es gleichwohl. Für die Polizisten, die sich gegen die Entscheidung ihres Revierleiters ausgesprochen und seinen Führungsstil kritisiert hatten. Nach Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT wurde der für Tadano zuständige Kripochef Sven Gratzik nach Bernburg (zurück-)versetzt, um ein Projekt "zur landesweiten Kriminalitätsbekämpfung" zu übernehmen. Mit ihm verließ ein weiteres Mitglied der Ermittlungsgruppe Halberstadt. Der Leiter der Ermittlungsgruppe, den Insider als hoch motiviert und erfahren beschreiben, ist seitdem krankgeschrieben. Ausgebrannt, durch den Dauer-Konflikt?

Opposition bohrt, Innenminister reagiert einsilbig

Auf Nachfragen reagiert das Haus von Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) eher wortkarg. Trotzdem will die Opposition im Landtag am Donnerstag auf klare Antworten des Innenministers drängen. Henriette Quade interessiert dabei auch die Frage, seit wann der Innenminister von den Vorgängen wusste. Denn es sei seine Aufgabe, so die Linken-Abgeordnete, die Arbeitsfähigkeit der Polizei herzustellen und eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen."Und wenn es so ein schwerwiegendes Problem schon seit geraumer Zeit gibt, dann deutet das darauf hin, dass da was nicht richtig gelaufen ist. Und genau das werden wir uns anschauen."

Mehr zum Thema