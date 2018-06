Diese Rede hatte im Februar bundesweit für Schlagzeilen gesorgt: Der damalige Landeschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg hatte in der Sächsischen Schweiz die Mitglieder der Türkischen Gemeinde in Deutschland als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet. Zudem sagte er, sie hätten in Deutschland "nichts zu suchen und nichts zu melden".