Fördermittelstopp aufgehoben EU-Gelder für Hochwasserschutz fließen wieder

Freigegeben seien nun 90 Millionen Euro, berichtet die Mitteldeutsche Zeitung. Derzeit werden unter anderem Elbdeiche in Dessau-Roßlau und in Aken in Stand gesetzt.

Wegen Verfahrensmängeln war die Bewilligung von EU-Geldern für Forschung und den Hochwasserschutz gestoppt worden. Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi

Anfang Februar war die Förderung gesperrt worden, da Prüfer der EU die Verfahren zur Vergabe von Fördermitteln in Sachsen-Anhalt gerügt hatten. Im Fall des Hochwasserschutzes ging es um mangelnde Dokumentationen. Bei der Auswahl von Projekten im Bereich Forschung und Entwicklung hatte ein Staatssekretär mit am Tisch gesessen, wodurch aus EU-Sicht eine politische Einflussnahme nicht auszuschließen war. Das Verfahren wurde laut Ministerium nun so verändert, dass es die Vorgaben des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE erfüllt.



Auch der Bereich Forschung und Entwicklung war von der Fördermittelsperre betroffen. Diese sei aber schon seit Anfang Mai aufgehoben, so das Finanzministerium.