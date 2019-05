Für die ARD beobachtet MDR-Korrespondent Malte Pieper das politische Geschehen in Brüssel und Straßburg. Er sagt: "Die Arbeit beider Abgeordneter kann sich sehen lassen." Sachsen-Anhalt habe in jedem Fall von der Politik beider profitiert, sagt Pieper.

Im Fall von Sven Schulze ist es zum Beispiel die oben schon erwähnte europaweite Debatte übers Kindergeld, die Malte Pieper in Erinnerung geblieben ist. "Schulze wollte durchsetzen, dass grundsätzlich nur noch so viel Kindergeld gezahlt wird, wie in dem Land üblich ist, in dem die Kinder leben. Ein Rumäne, der in Deutschland arbeitet, dessen Töchter aber zum Beispiel noch in Bukarest wohnen, sollte danach deutlich weniger staatliche Unterstützung ausgezahlt bekommen."