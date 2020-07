Im Vorfeld hatte es mit Blick auf die Spitzenkandidatur Kritik gegeben. Die Kreisverbände Jerichower Land, Saalekreis und Magdeburg hatten in einem offenen Brief kritisiert, dass der Landesvorstand bei dem Treffen bereits einen Kandidaten vorstellen wolle. Die Kreisvorsitzende des Jerichower Landes, Kerstin Auerbach, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es solle eine Person abgenickt werden, die im Vorfeld noch nicht offiziell benannt wurde. In anderen Parteien gebe es in solchen Fragen einen Mitgliederentscheid.