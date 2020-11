Die Person hat sich anonym gemeldet. Was bedeutet das für die Aufklärung?

In der Wissenschaft arbeiten wir mit dem Begriff "Code of Silence", der "Mauer des Schweigens" in der Polizeikultur. Diese Mauer wird aber immer wieder durchbrochen. Das müsste man fördern. Fälle wie dieser zeugen davon, dass der Druck innerhalb der Polizei größer wird und dass nicht alle unter einer Decke stecken.

Es kommt nicht von ungefähr, dass es eine Frau ist. Gerade die jungen, weiblichen Kolleginnen brechen eher aus diesen Regeln aus. Sie sind nicht so leicht verführbar für machistische und rechtsextreme Traditionen bzw. Sprüche. Den Weg der anonymen Meldung hat sie offenbar gesucht, weil die Polizei keine Stelle hat, an die sich so jemand wenden kann.

Hinweis an Leserinnen und Leser Sie möchten sich mit uns über die Vorwürfe gegenüber der Landespolizei austauschen? Sie arbeiten selbst im Polizeidienst oder befinden sich gerade in der Polizeiausbildung und würden uns gerne Ihre Erfahrungen schildern? Dann erreichen Sie unseren Reporter Thomas Vorreyer über thomas.vorreyer[a]mdr.de oder anonym und verschüsselt über Threema: YSJK89FX.

Die Grünen-Fraktion im Magdeburger Landtag fordert, einen unabhängigen Polizeibeauftragten einzusetzen. Unterstützen Sie diese Forderung?

Durchaus. Wichtig ist die Unabhängigkeit. Denn selbst wenn der Beauftragte der Staatssekretär im Innenministerium wäre: Er kennt Leute unter, über und neben sich. Er ist eingebettet in eine Organisationsstruktur. Und wenn die "Polizei" heißt, dann agiert sie auch in der Logik der Polizei.

Eine unabhängige Stelle könnte eine andere Autorität entwickeln, etwa wenn sie vom Landtag mandatiert wird – und nicht vom Innenminister. Ein "closed job" wie der Polizeidienst könnte so aufgebrochen werden. Beide Seiten würden profitieren.

Von einem unabhängigen Polizeibeauftragten würden beide Seiten profitieren. Die Polizei merkt: 'Wir haben überhaupt nichts zu verbergen.' Und die Hinweisgeber müssen anders als heute keinen Karriereschaden fürchten.

Die Polizei merkt: "Wir haben überhaupt nichts zu verbergen" – es geht eben nicht um den berühmten Generalverdacht. Und die Hinweisgeber, die sich an die Stelle wenden, müssen anders als heute, keinen Karriereschaden fürchten, sollte rauskommen, an wen sie sich gewendet haben.

Bereits im Oktober wurde in Sachsen-Anhalt eine unabhängige Sonderkommission einberufen, die institutionellen Antisemitismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der Landespolizei untersuchen soll. Geleitet wird die von Uta Wilkmann, einer hochrangigen Beamtin aus dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung. Was kann so eine Kommission bewirken?

Es wird ein Stein in Wasser geworfen. Und der wird Wellen erzeugen. Jeder Versuch von Aufklärung ist erstmal besser, als alles unter der Decke zu lassen. Man wird Erfahrungen sammeln und dann möglicherweise erkennen, dass man innerhalb eines bürokratischen Apparats nicht so viele freiwillige Stimmen hören wird, die Auskunft geben, über das, was passiert ist.