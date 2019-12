Der CDU-Kommunalpolitiker Robert Möritz bekommt in seiner Partei eine letzte Chance. Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens mit allen Kreisverbänden am Donnerstagabend in Magdeburg. CDU-Landeschef Holger Stahlknecht sagte bei einer anschließenden Pressekonferenz, dass bei dem Krisentreffen ein einstimmiger Beschluss gefasst worden ist. Danach muss Möritz bis 27. Dezember schriftlich und "lückenlos" über seine Aktivitäten und seine Vernetzung in der rechtsextremen Szene Auskunft geben. Möritz müsse weiterhin anerkennen, dass Hakenkreuze nicht mit der CDU in Sachsen-Anhalt vereinbar seien. Bis dahin dürfe er seine Funktionen in der Partei nicht ausüben.