Uns wurde bei der Recherche von mehreren Leuten gesagt, dass der Grund für die Vereinsgründung war, dass Soldaten von Spezialkräften und auch Polizisten von Spezialeinheiten sich nicht gut behandelt fühlen. Sie haben – wenn sie aus Einsätzen kommen – offenbar große Probleme, das Erlebte zu verarbeiten bekommen dabei aus ihrer Sicht nicht genügend Unterstützung. Deshalb – so wurde es uns gesagt – wollte man sich organisieren, um Unterstützungsangebote und Resozialisierungsangebote zu schaffen, damit die Soldaten und Polizisten nach langen Einsätzen wieder Fuß in der Gesellschaft fassen können.

Nach außen hin werden diese Ziele immer noch vertreten. Wenn man sich die Seiten und die Satzung von Uniter ansieht, steht darin, dass man sich sozialen Zwecken verpflichtet sieht. Vor einigen Tagen fand man online Weihnachtsgrüße an jüdische und muslimische Mitbürger in Deutschland. Uniter ist nach außen hin ein sehr demokratisch wirkender Verein. Man gibt sich sehr sozial.

Ja. Das hatte die taz mit ihren Recherchen unter anderem belegt. Es geht da um Chatgruppen, die sich aus Uniter heraus gebildet haben sollen. Die Gruppen sind in Nord, west, Süd und Ost aufgeteilt. In der Gruppe Süd war Franco A. aktiv, der momentan als Rechtsterrorist gilt. Aktuell gibt es gegen ihn Ermittlungsverfahren der Strafverfolgungsbehörden in Deutschland. Und in der sogenannten Gruppe Nordkreuz wurden Chatprotokolle veröffentlicht. Dort fanden Absprachen oder zumindest Überlegungen statt, wie man Massenmorde begehen kann. Da ging es so weit, dass Listen mit Namen von Personen und auch Materiallisten angelegt wurden. Darin ging es um Leichensäcke und Löschkalk. Beides würde man für Massengräber benötigen. Diese Gruppen wurden nach Erkenntnissen der Kollegen von André S. administriert. Er hatte also den Überblick über diese Gruppen und wäre wohl derjenige gewesen, der auch hätte eingreifen können.