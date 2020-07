Hört als FDP-Landeschef auf – und wird auch nicht als Spitzenkandidat bei Bundes- und Landtagswahl kandidieren: Frank Sitta Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts FDP braucht im Herbst einen neuen Chef: Der bisherige Landesvorsitzende Frank Sitta wird sein Amt im September aufgeben. Das kündigte Sitta am Mittwoch in einem Brief an die Parteibasis an, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert. Der Entscheidung vorausgegangen war ein Streit in der Partei, wer bei der Landtags- und der Bundestagswahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat für die Liberalen ins Rennen geht.

Eigentlich hatte die FDP intern abgemacht, Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl und den Hallenser Sitta für die Bundestagswahl aufzustellen. Auf einer Vorstandssitzung vorigen Freitag hatte Sitta dann Ambitionen für beide Ämter geäußert. Auf einem anschließenden Parteitag in Stendal reagierte die Basis sehr zurückhaltend auf den FDP-Chef.

Sitta will der FDP Weg für "bestmögliches Ergebnis" ebnen

In dem Brief an die Basis schrieb Sitta den Angaben zufolge nun, es sei ihm wichtig, der Partei den Weg für ein bestmögliches Ergebnis bei den bevorstehenden Wahlen zu ebnen. Er habe sich deshalb "nach reiflicher Überlegung" dazu entschieden, weder bei der Landtags- noch bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat anzutreten. Außerdem werde er sein Amt als Landeschef Ende September aufgeben. Die FDP trifft sich am 26. September zu einem Parteitag, bei dem es nun offenbar zu Neuwahlen kommen wird.