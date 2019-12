Brandschutz Feuerwehr will stärker von Feuerschutzsteuer profitieren

Das Innenministerium verweist darauf, dass sich das Land verpflichtet hat, den Gemeinden und Landkreisen jährlich mindestens 3 Millionen Euro aus den Einnahmen durch die Feuerschutzsteuer zur Verfügung zu stellen – zusätzlich zu den Auszahlungen an die Feuerwehr.Trotzdem blieb so allein im Jahr 2016 rund 5,3 Millionen Euro im Landeshaushalt.

Lohse kritisierte auch, dass das 80-Millionen-Euro-Programm für die Gemeinden in Sachsen-Anhalt den Feuerwehren kaum zugute komme. So müssten die Wehren in den Gemeinderäten immer wieder neu argumentieren, warum beispielsweise neue Fahrzeuge und modernes Gerät wichtiger seien als zu sanierende Sportplätze oder kaputte Dächer der Gemeindeverwaltungen. "Das ist nervig als Ehrenamtlicher", so Lohse.