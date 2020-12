Die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt werden rückwirkend zum 1. Januar 2020 abgeschafft. Das teilte die CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt mit. Der Finanzausschuss des Landtags hat am Mittwoch mit großer Mehrheit einem Gesetzentwurf zugestimmt, der die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorsieht. Am Donnerstag berät der Innenausschuss abschließend darüber.