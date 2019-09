Debatte im Landtag Flaute bei der Windenergie – Flaute für die Wirtschaft?

Hauptinhalt

Aktivisten von "Fridays for Future" auf den Straßen, Klimadebatten im Bundestag, die Klimakonferenz der Vereinten Nationen in New York: Der Klimaschutz spielt in diesen Tagen und Wochen wohl so eine große Rolle wie selten zuvor in der Geschichte. Auch die Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt haben sich am Donnerstag mit dem Klima beschäftigt – und sprachen unter anderem darüber, wie die Gegend zwischen Arendsee und Zeitz auch künftig wichtiger Standort für erneuerbare Energien sein kann. So mancher sieht nämlich Arbeitsplätze in Gefahr.