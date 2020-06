Gefängnis Roter Ochse Aufklärung nach Fluchtversuch des Attentäters von Halle gefordert

Hauptinhalt

Politikerinnen und Politiker fordern Aufklärung, nachdem der Attentäter von Halle am Pfingstsamstag in der JVA Halle über einen Zaun geklettert war. Der Leiter des Gefängnisses muss sich am Donnerstag vor dem Justizministerium erklären.