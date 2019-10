"Wir sind jetzt an einem Scheideweg, Eltern und Kommunen können nicht mehr zahlen", erklärt Reineke und zählt an den Fingern die Optionen ab. Es sind aus seiner Sicht nur zwei: "Entweder wir schrauben also die Qualität runter, indem wir zum Beispiel nur noch Gruppen-, statt Einzelunterricht machen – oder wir setzen die Gebühren so hoch, dass es sich viele nicht mehr leisten können. Und das wäre ein bildungspolitisches Desaster!"

Musikschulgesetz verpflichtet Land zu Unterstützung

Reineke und Robra scheinen unterschiedliche Meinungen zu haben, wie breit das Angebot der Musikschulen sein soll. Gezielterer Unterricht, vielleicht sogar mit Prüfungen zwischendurch nach DDR-Vorbild – gegenüber der Vorstellung einer möglichst breiten Förderung, wie sie auch im Musikschulgesetz des Landes steht. In dem erkennt das Land die Bedeutung der Musikschulen an und verpflichtet sich zur Unterstützung, deren Höhe allerdings zu verhandeln ist. Wenn das Land das Gesetz ernst nehmen will, müsse es seine Musikschulen besser ausstatten, findet Christian Reineke. Er spricht schnell, unterstreicht seine Worte mit vielen Gesten. Aus ihnen spricht ein über Jahre aufgestauter Wunsch. Jetzt nennt Reineke ihn Bedürfnis. "Das Musikschulgesetz ist das beste Deutschlands. Es ist aus der Gesellschaft heraus erwachsen – muss aber auch mit Leben gefüllt werden."

Fast in Wurfweite seines Büros, wiederum einige Meter den Breiten Weg hinauf, steht das Georg Philipp Telemann-Konservatorium. Mit seiner Glas-Stahl-Konstruktion an der abgerundeten Ecke wirkt die größte Musikschule des Landes ein wenig wie ein Kongresscenter. Innen gibt es verwirrende Treppen und bunte Türen mit Bullaugen, bis man in ein hohes, schmales Atrium gelangt. In Vitrinen liegen antike Violinen, durch die Luft schweben mehr oder weniger unvollständige Melodien von Querflöte, Gitarre, Geige. Das Konservatorium ist ein besonderer Ort in Sachsen-Anhalt: Alle 106 Lehrkräfte sind festangestellt.

Magdeburg ist ein Sonderfall

So fühlt sich die Querflöte-Lehrerin Christiane Breternitz in den hohen Räumen privilegiert. "Wir sind hier ein wenig in einer Blase", erzählt sie. "Viele Kollegen, besonders auf dem Land, fahren morgens in den Kindergarten, nehmen alle Instrumente und Materialien in ihrem Auto mit und machen musikalische Früherziehung. Dann gehen sie in die Schulen und geben anschließend nachmittags bis in den Abend hinein Privatunterricht – das ist manchmal ein Knochenjob." Wenn dann das Angebot einer Festanstellung kommt, sei das natürlich für viele interessant. Anders ist es für sie am Konservatorium: feste Arbeitszeiten, alles an einem Ort. Und untalentierte Schüler? Hat sie noch nicht erlebt: "Ich habe eigentlich noch nie festgestellt, dass es hoffnungslos ist. Eher, dass die Pubertät einen Motivationseinbruch bringt, aber ich denke, in einem gewissen Rahmen kann man jedes Kind fördern."

Die Wartelisten sind teils lang

Kulturminister Rainer Robra sieht keinen Handlungsspielraum. Bildrechte: imago/Christian Schroedter Etwa 2.000 Kinder und Jugendliche und manch ein Erwachsener warten in Sachsen-Anhalt derzeit auf einen Platz an den 20 öffentlichen Musikschulen. Am Konservatorium in Magdeburg sind es oft eineinhalb bis zwei Jahre, bis man auf der Warteliste ganz oben steht. In manchen Fällen, bei bestimmten Instrumenten und Lehrern sogar vier Jahre – gerade für Grundschüler gleicht diese Auskunft einer Absage. Mit rund 12.600 Plätzen in Sachsen-Anhalt gibt es eine rechnerische Versorgung von 6,48 Prozent – auch dem Kulturminister Robra ist das zu wenig. "Eine Erhöhung auf zehn Prozent würde aber bereits zwölf Millionen Euro kosten." Das sei bei der angestrebten "schwarzen Null" im Haushalt nicht realisierbar.

Andere Bundesländer gehen einen anderen Weg. Bundesweit stieg die Summe der Landesförderungen zwischen 2008 und 2018 durchschnittlich um rund 42 Prozent, heißt es vom sachsen-anhaltinischen Landesmusikschulverband. Die Nachbarländer Niedersachsen und Brandenburg erhöhten ihre Summen sogar um 190 Prozent beziehungsweise 106 Prozent. Niedersachsen liegt allerdings noch unter der Summe, die Sachsen-Anhalt bereitstellt, Brandenburg mit rund fünf Millionen Euro jedoch darüber. "Wir haben die Landesförderung auch angehoben", rechtfertigt sich Rainer Robra. "In diesem Jahr gab es bereits 150.000 Euro mehr und wir wollen die Zuschüsse weiter anheben, aber schrittweise."

Sachsen-Anhalt als Vorbild für andere Bundesländer

Thüringen und Schleswig-Holstein indes schauen gezielt auf Sachsen-Anhalt – wegen seines Musikschulgesetzes. Das soll Vorbild für ihre eigenen werden. "Mit dem Musikschulgesetz haben wir flächendeckend hohe Qualitätsstandards in der Ausbildung etabliert. Dass unser Musikschulgesetz nun Modell in den Planungen anderer Bundesländer steht, zeigt, welch hohes Ansehen unsere Musikschulstruktur auch bundesweit geniest. Sachsen-Anhalt nimmt hier eine Vorreiterrolle ein", resümiert Robra. In diesem Punkt ist er sich mit dem Musikschulverband einig.