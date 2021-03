Vor Bund-Länder-Beratung am Mittwoch Sachsen-Anhalt fordert Lockerungen auch bei Inzidenzen über 50

Haseloff stellte auch den weiteren Ablauf vor: Am Mittwoch beraten Bund und Länder. Am Donnerstagvormittag kommt die Landesregierung zusammen. Am Nachmittag ist dann eine Pressekonferenz geplant, bevor um 17 Uhr der Landtag über das Thema spricht. Mittelfristig will die Landesregierung die Regeln für Ostern in den Blick nehmen. Ob die Außengastronomie dann wieder öffnen darf, sei eine Frage von Kontrolle und Tests, so Haseloff. Die Runde von Bund und Ländern will sich am 24. März das nächste Mal beraten.