Was sagen denn die beiden anderen Regierungsparteien dazu?

Bei SPD und Grünen heißt es, aktuell seien in Sachsen-Anhalt keine Burka-Trägerinnen im öffentlichen Dienst bekannt. So erläuterte Katja Pähle, die Vorsitzende der SPD-Fraktion, im Interview: "Es stellt eher so einen Vorratsbeschluss dar, um zu sagen: Wenn wir in diese Situation kommen, dass deutsche Staatsbürger – die können ja nur Beamte werden - einem Glauben angehören, dass sie quasi mit Vollverschleierung im Dienst sind, dass das nicht stattfinden soll. Aktuell haben wir aber solche Personen im Beamtenrecht nicht."

Neben dem Verhüllungsverbot sind noch etliche weitere Änderungen für Beamtinnen und Beamte geplant. Beispielsweise sollen Leiter von Grundschulen mehr Geld erhalten. Warum ausgerechnet die?

Personalnot an Grundschulen ist immer wieder ein Thema. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Schulleiter von kleinen Grundschulen tragen oft viel Verantwortung und haben reichlich Stress, aber weniger Geld in der Tasche als Lehrer an Sekundarschulen. Das will sich so kaum einer antun. Es hat schon seine Gründe, dass an etlichen kleinen Grundschulen Schulleiter fehlen. Nun soll das finanziell geradegerückt werden.



Was heißt das konkret?



Schulleiter an Grundschulen mit maximal 80 Schülern sollen ab 1. Januar 2019 eine halbe Besoldungsgruppe heraufgestuft werden. Experten meinen, dass könnte so um die 160 Euro brutto mehr im Monat sein.

Und wie ist das mit den Lehrkräften, die noch zu DDR- Zeiten ihre Ausbildung gemacht haben. Deren Arbeit soll doch auch aufgewertet werden?

Ja, aber reichlich spät. So viele verbeamtete Pädagogen mit DDR-Abschluss gibt es in Sachsen-Anhalt ja nicht mehr. Wer von denen aber noch unterrichtet, am Gymnasium, an einer Förder- oder berufsbildenden Schule, der klettert eine Besoldungsstufe nach oben und darf sich ab 1. Januar 2019 monatlich brutto über rund 450 Euro mehr freuen.

Beamte durften bisher eher in Pension gehen, als der normale Arbeitnehmer. Das soll sich jetzt auch ändern?

Die Altersgrenze für den Einstieg in die Pension soll auf künftig 67 Jahre angehoben werden. Das gilt auch für Richter. Die Anhebung erfolgt stufenweise. Wer beispielsweise 1954 geboren ist, kann noch mit 65 in Pension gehen. Dann verlängert sich der Eintritt ins Pensionsalter pro Jahr um zwei Monate und ab Jahrgang 1964 landet man bei 67 Jahren zum Pensionsbeginn.

Polizei- und Justizvollzugsbeamte sollen künftig in der Regel nicht mehr mit 60, sondern mit 62 Jahren in Rente gehen. Da sind allerdings Ausnahmeregelungen möglich. Feuerwehrleute, die Einsätze fahren, dürfen nach wie vor mit 60 in Rente.

Ab wann sollen die Gesetzesänderungen wirksam werden?

All das, so der Plan, soll in dieser Woche im Landtag beschlossen werden.

