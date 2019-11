Arbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) Bildrechte: IMAGO

Ganz grundsätzlich: Mit seiner Ankündigung, massiv Stellen abzubauen, hat sich das Unternehmen Enercon bei den Parlamentariern in Sachsen-Anhalt nicht besonders beliebt gemacht. Das zeigen beispielsweise die Worte von CDU-Wirtschaftsexperte Ulrich Thomas. Der erinnerte am Freitag im Landtag daran, dass Enercon seine Milliardengewinne aus besseren Zeiten in aller Regel am Firmenhauptsitz in Aurich versteuert habe – und nicht etwa in Magdeburg. Auch habe das Unternehmen Fördergeld gern angenommen, sich im Gegenzug aber kaum gesellschaftlich in der Region eingebracht. Und überhaupt: Die Schuld für den Stellenabbau nun auf die Bundesregierung zu schieben, ist nach Meinung von Ulrich Thomas zu einfach. "Die Entwicklungen in der Branche waren absehbar", befand Thomas im Landtag.