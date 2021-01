Eine Ausnahme, die in der Landesverordnung für alle Landkreise einheitlich geregelt ist, ist der Arztbesuch. Wenn man sich deswegen weiter als 15 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt, ist das in Ordnung. Auch der Arbeitsweg, ehrenamtliche Tätigkeiten, Beerdigungen und Sachen im Zusammenhang mit dem Sorgerecht (zum Beispiel das Abholen der Kinder) sind weiterhin erlaubt.

In anderen Fällen bestimmen die Landkreise und kreisfreien Städte selbst.



Beispiel Einkaufen: Hier schreibt beispielsweise der Landkreis Stendal in seiner Verordnung, dass das Einkaufen außerhalb des 15-Kilometer-Radius nicht generell untersagt ist, sondern nur dann, wenn man auch innerhalb des Bereichs alles hätte bekommen können.