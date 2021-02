Franka Kretschmer will in den Deutschen Bundestag. Dafür will sie eine neue Art von Politik etablieren.

Franka Kretschmer will in den Deutschen Bundestag. Dafür will sie eine neue Art von Politik etablieren. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Franka Kretschmer wirbt hier in Olvenstedt für ein nahezu unerreichbares Ziel: Sie will in den Deutschen Bundestag einziehen. Als parteilose Direktkandidatin in Wahlkreis 069 , Magdeburg-Schönebeck. Bei den vergangenen beiden Bundestagswahlen gewann hier die CDU das Direktmandat . Franka Kretschmer will das ändern – nicht speziell wegen der CDU. Kretschmer will generell eine ganz andere Form von Politik etablieren. Mehr Beteiligung. Schnellere Entscheidungen. Gemeinsame Lösungen. Ein Parlament, das die Gesellschaft auch tatsächlich abbildet . Das ist das, was sie sich vorstellt für den Deutschen Bundestag.

Wer mit Franka Kretschmer durch Olvenstedt läuft, bekommt den Eindruck, es mit einer rastlosen Frau zu tun zu haben. Die Ideen in ihrem Kopf scheinen nur so zu sprießen, so schnell spricht Franka Kretschmer. Sie ist motiviert, will Dinge verändern. Das könnte man leicht als Floskel abtun, aber Franka Kretschmer will wirklich etwas verändern. Mehr noch: Sie ist der Meinung, dass sich etwas verändern muss. "Was aktuell politisch möglich ist, ist nicht das, was nötig ist", sagt sie. Soll heißen: Bei den großen Krisen – soziale Ungerechtigkeit, schwindendes Vertrauen in Parteien und in Demokratie, Klimakrise – ist schnelles Handeln gefragt. Es wird aber nicht schnell gehandelt, sagt Franka Kretschmer. "Der Bundestag braucht neue Impulse."