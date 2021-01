Das ist die Vorgeschichte, die es benötigt, um den Konflikt zu verstehen. "Mit der Diskussion um die Termine fing alles an", erzählt Jost Riecke am Dienstag am Telefon. Seinem Landesvorstand wirft er vor, grobe organisatorische wie rechtliche Fehler gemacht zu haben. Bei der Vorbereitung des Parteitags. Und bei der Bitte an den Landtag, eine Absenkung der nötigen Unterschriftenzahl zu prüfen. In der Tat schreibt der Landesvorstand in einer Pressemitteilung, man habe die Landeswahlleiterin und die Landtagspräsidentin gebeten, in dieser Frage aktiv zu werden – dabei wäre das, wie von Riecke angemerkt, tatsächlich Sache der Fraktionen im Landtag.