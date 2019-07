Sachsen-Anhalts Bildungsminister Marco Tullner (CDU) hat sich gegen Bußgeldbescheide für Teilnehmer an Demonstrationen der "Fridays for Future"-Bewegung ausgesprochen. Zuvor hatte es Aufregung um entsprechende Bescheide für Schüler in der Stadt Mannheim gegeben.

In Mannheim hatten vier Familien nach der Teilnahme ihrer Kinder an einer Demonstration von "Fridays for Future" Bußgeldbescheide bekommen. Die Eltern sollten nach Aufforderung durch das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe jeweils 88,50 Euro zahlen. Nach einem Bericht der Zeitung "Mannheimer Morgen" geht es um das unentschuldigte Fehlen der Gymnasiasten in jeweils zwei Stunden am 24. Mai. Nach heftiger öffentlicher Kritik hat die Stadt Mannheim die verhängten Bußgeldbescheide wegen Schulschwänzens wieder aufgehoben. Die Stadt habe sich "in diesen konkreten Fällen nach umfassender Prüfung dazu entschlossen, diese Bußgelder wieder aufzuheben", teilte die Kommune am Donnerstag mit.