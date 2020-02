Friedrich Merz war von der CDU in Sachsen-Anhalt schon vor längerer Zeit eingeladen worden. Nach dem Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer war das Interesse an seinem Besuch nun noch größer als erwartet. Dienstagabend wurde ihm in Magdeburg "der rote Teppich ausgerollt", so der Eindruck eines Reporters von MDR SACHSEN-ANHALT. Merz war in die Töpfervilla eingeladen worden, eine exklusive Fachwerkvilla mit Kronleuchtern, Marmorkamin und Ölgemälden an den Wänden. Hier erlebte der 64-Jährige ein Heimspiel, schließlich hatten die CDU Mitglieder in Sachsen-Anhalt schon 2018 keinen Hehl daraus gemacht, dass sie sich Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden gewünscht hatten.