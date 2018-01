SPD-Landesparteitag Sigmar Gabriel wirbt entschieden für GroKo

Angesichts der großen innerparteilichen Kontroversen um die GroKo ist Gabriels Werben nicht verwunderlich. Die SPD-Parteibasis soll nach den kommenden Koalitionsverhandlungen die Einigung mit der CDU absegenen.

Der Antrag der Jusos gegen die Große Koalition auf dem Parteitag in Wernigerode. Bildrechte: MDR/Karsten Kiesant Die Jugendorganisation der SPD, die Jusos, wollen die GroKo verhindern. Auch sie wollen sich heute auf dem Landesparteitag in Wernigerode äußern: Verlässliches Regieren sei mit der Union aktuell nicht möglich, heißt es in einem Antrag der Jusos, über den sie diskutieren wollen. Eine Große Koalition stärke den politischen Populismus und damit letzten Endes auch den rechten Rand. Außerdem sehen die Jusos die Glaubwürdigkeit der SPD gefährdet: "Eine Rolle rückwärte von der Absage an eine Große koalition, wie sie nicht nur am Wahlabend, sondern auch mittels Beschluss des Bundesvorstandes geäußert wurde, ist hiermit unvereinbar."

Sigmar Gabriel ging in seiner Rede auch auf die Bedenken der Jusos ein: Die Antworten, die die Populisten den Menschen anböten, seien einfachere und mitunter attraktivere Antworten als die, die die Sozialdemokratie hätte. "Das dürfen wir nicht unterschätzen", so Gabriel. Er räumte weitere Fehler ein, die die SPD in den frühen 2000er Jahren gemacht habe: Die SPD habe auf Globalisierung und Liberalisierung gesetzt und "infolgedessen ist Unsicherheit entstanden“. Der Außenminister kündigte an, diese Fehler in einem neuen Bündnis nicht wiederholen zu wollen.

Neue Mitglieder begrüßt

Gabriels umwarb auch die neuen Mitglieder in der SPD. Er kündigte an, sich an der Neugründung von Ortsvereinen beteiligen zu wollen – als Pate. "Wir müssen uns den Debatten stellen" – und zwar vor Ort, stellte er heraus.

Am Samstag stand auch die Wahl des Landesvorstandes auf dem Programm. Der bisherige Landeschef Burkhard Lischka wurde mit 110 von 113 Stimmen wiedergewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten. In seiner Rede am Samstag-Vormittag hatte sich auch Lischka zu einer möglichen großen Koalition geäußert – bereits am Freitag hatte es sich eher skeptisch gegeben: "Am Ende werden die 450.000 Sozialdemokraten entscheiden wie es weitergeht. Mich beruhigt das, weil sie klug abwägen werden."

Mehr zum Thema: