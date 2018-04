Schwerpunkte Halle und Magdeburg

Rund um den Riebeckplatz lebt es sich gefährlicher. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer sich die Verteilung genauer anschaut, stellt eine Konzentration der gefährlichen Orte auf Halle (5) und Magdeburg (4) fest. Mehrere gefährliche Orte gibt es daneben nur noch in Bernburg (3) und Burg (2). Nicht aufgeführt sind in der Antwort der Landesregierung Orte, die in die Zuständigkeit der Bundespolizei fallen, wozu vielfach Bahnhöfe zählen. Nicht immer sind es Gewaltdelikte, die zur Einstufung als gefährlicher Ort führen. So hat es der Bahnhofsbereich von Oschersleben durch eine Häufung von politisch motivierter Kriminalität auf die Liste geschafft, bei Möser im Jerichower Land liegt es an der Häufung von Wohnungseinbrüchen.

Landesregierung spricht von Erfolg

Die Landesregierung betrachtet die getroffenen Maßnahmen an den 22 gefährlichen Orten als "positiv und erfolgreich". Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger habe sich spürbar verbessert. In der schriftlichen Antwort, die vom Innenministerium verfasst wurde, heißt es: "Gerade die gezielte polizeiliche Präsenz von Einsatzbeamten in den vornehmlich von Fußgängern frequentierten Bereichen trägt hierzu bei und stellt eine wirkungsvolle Ergänzung zur Streifentätigkeit der Regionalbereichsbeamten dar. Darüber hinaus werden die Täter von der Begehung von Straftaten abgeschreckt und die Kriminalität wird zurückgedrängt. Außerdem kann im Bedarfsfall eine schnelle Intervention der Einsatzkräfte sichergestellt werden." So habe man beispielsweise bei der Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität mehr Verdächtige ermitteln und den sichtbaren Drogenhandel zurückdrängen können.

Videoüberwachung mit zweifelhaftem Nutzen