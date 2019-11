Sachsen-Anhalts Kommunen könnten im neuen Jahr mehr Rechte bekommen, um gegen Missstände beim Wohnen vorzugehen. Grund ist das Wohnungsaufsichtsgesetz, das Bauminister Thomas Webel (CDU) vorgeschlagen hat. In Nordrhein-Westfalen gibt es ein solches Gesetz bereits.

Auslöser für den Vorstoß ist ein Fall aus Magdeburgs Stadtteil Neue Neustadt : Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) vermutet, dass einige Wohnungen dort überbelegt sind. Anwohner hatten zuletzt berichtet, dass rumänische Großfamilien in mehreren Blocks auf sehr engem Raum zusammenleben sollen. Zudem besteht der Verdacht des Sozialbetrugs. Bislang kann die Stadt die Wohnsituation nicht überprüfen. Mit dem Wohnungsaufsichtsgesetz könnte sich das aber ändern.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass Erwachsene auf mindestens neun Quadratmetern leben sollen. Neben Überbelegung könnte demnach aber auch Verwahrlosung als Missstand gelten. "Es geht in dem Fall auch um die Rechte des Mieters", sagte Webel MDR SACHSEN-ANHALT. Wenn eine Wohnung etwa mit Schimmel oder Ungeziefer befallen sei, hätte die Stadt auf Basis des Gesetzes die Möglichkeit, den Vermieter zur Instandhaltung der Wohnung zu verpflichten. Den Vermietern drohen empfindliche Strafen von bis zu 50.000 Euro. Die Fallzahlen seien in Sachsen-Anhalt jedoch überschaubar.

Jost Riecke vom Verband der Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt hält das geplante Gesetz für sinnvoll. Riecke sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Von Seiten der Wohnungsgesellschaften sind wir interessiert, dass ein Wohnquartier ordentlich vermietet wird." Wenn Vermieter überbelegte Wohnungen hätten, führe das immer zu sozialen Spannungen. "Bei verwahrlosten Wohnungen ist es genauso. Das sind Schandflecke und da sollte man was gegen tun können", so Riecke.