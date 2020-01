Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt soll künftig keine hoch dotierten Beraterverträge mehr vergeben dürfen, ohne vorher den Landtag zu fragen. Das soll ein neues Gesetz regeln, das jetzt der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Heuer bei MDR SACHSEN-ANHALT angekündigt hat.

Finanzexperte Guido Heuer sitzt für die CDU im Landtag. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Heuer ist Finanzexperte der CDU-Fraktion. Er sagte, es sei Entscheidung der Abgeordneten, wofür das Land Geld ausgebe. Künftig müsse verhindert werden, dass teure Aufträge für Beraterfirmen am Landtag vorbeigeschleust werden.



Die Initiative für das neue Gesetz hat einen konkreten Grund: In der Vergangenheit war bei der Vergabe von Beraterverträgen in Sachsen-Anhalt nicht alles korrekt abgelaufen. Deshalb gibt es im Landtag einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Vergabe von Beraterverträgen zwischen 2011 und 2016 untersucht. Der Ausschuss hatte zum Ende des Jahres 2016 seine Arbeit aufgenommen, Guido Heuer ist Vorsitzender des Ausschusses.